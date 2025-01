Leverkusen sichert sich Sieg in Dortmund

Dortmund: In der Fußball-Bundesliga bleibt Meister Leverkusen auch nach der Winterpause auf Erfolgskurs. Die Werkself gewann am Abend in Dortmund mit 3:2. Leverkusen rückt damit in der Tabelle nun wieder bis auf einen Zähler an die führenden Münchner ran, die morgen abend in Mönchengladbach spielen.

