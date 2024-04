Leverkusen schlägt West Ham 2:0

Leverkusen: In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Trainer Xabi Alonso besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. In der Bundesliga kann die Werkself am Sonntag die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen, und zwar mit einem Sieg gegen Werder Bremen.

