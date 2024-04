Leverkusen schlägt West Ham 2:0

Leverkusen: In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Trainer Xabi Alonso besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool steht dagegegen vor dem Aus in der Europa League. Die Reds kassierten im heimischen Stadion gegen Atalanta Bergamo eine 0:3 Niederlage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2024 01:00 Uhr