Leverkusen schlägt Kaiserslautern und macht das Double perfekt

Berlin: Bayer Leverkusen hat mit seinem Trainer Xabi Alonso eine äußerst erfolgreiche Saison mit dem Gewinn des DFB-Pokals gekrönt. Durch den 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern holt sich die Werkself auch das erste Double der Vereinsgeschichte. Den einzigen Treffer erzielte Granit Xhaka in der 16. Minute. Überschattet wurde das Finale in Berlin von Feuerwerkskörpern, die Fans in den Blöcken der Lauterer zündeten. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel deshalb zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 02:00 Uhr