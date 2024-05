Leverkusen könnte ungeschlagen Meister werden

Bochum: In der Fußball-Bundesliga hat es noch nie einen Meister gegeben, der die ganze Saison ungeschlagen geblieben ist. Für Bayer Leverkusen wird das aber immer greifbarer. Gestern gewann die Mannschaft von Trainer Alonso 5:0 in Bochum. Für die Leverkusener war es wettbewerbsübergreifend das 50. Spiel in Serie ohne Niederlage. Der FC Bayern steuert einen Spieltag vor Saisonende weiter auf die Vize-Meisterschaft zu. Die Münchner setzten sich 2:0 gegen Wolfsburg durch und kletterten wieder auf Rang zwei der Tabelle. Hoffenheim siegte bei Absteiger Darmstadt 6:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 07:00 Uhr