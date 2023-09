Leverkusen kehrt an Spitze der Bundesliga zurück

Mainz: In der Fußballbundesliga hat Bayer Leverkusen 3:0 in Mainz gewonnen. Damit übernimmt die Werks-Elf - zumindest vorübergehend - die Tabellenspitze. Mit einem Sieg heute abend im Top-Spiel in Leipzig kann der FC Bayern aber wieder an Leverkusen vorbeiziehen. Am Nachmittag spielten außerdem: Wolfsburg - Frankfurt 2:0, Köln -Stuttgart 0:2, Heidenheim - Union Berlin 1:0 und Bochum - Mönchengladbach 1:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 18:00 Uhr