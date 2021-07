Leverkusen: Kaum noch Hoffnung auf Überlebende

Italien: Schlammlawinen und Überschwemmungen am Comer See

Mailand: Am Comer See in der Lombardei haben starke Regenfälle Schlammlawinen und Überschwemmungen ausgelöst. Am stärksten betroffen war die Stadt Brienno am Westufer. Die Feuerwehr musste mehrere Häuser räumen. Bereits am Montag hatte ein extremes Wetterereignis in Italien für Aufsehen gesorgt. In der Nähe von Bologna beschädigten Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen etwa 100 Autos. Auf Videoaufnahmen waren Fahrzeuge mit zerstörten Windschutzscheiben zu sehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 21:45 Uhr