Leverkusen gewinnt in der Fußball-Europa-League

Biden muss weiter auf Sieg bei der Präsidentenwahl warten

Washington: Der in Führung liegende demokratische Kandidat Biden muss weiter auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl in den USA warten. In mehreren Bundesstaaten dauert die Auszählung länger als angenommen. So könnte es sein, dass in Nevada erst nächste Woche ein Ergebnis vorliegen wird. Der Sieger in Pennsylvania soll dagegen noch heute Ortszeit bekannt gegeben werden. Das sind zwei der fünf Bundesstaaten, in denen noch ausgezählt wird. Biden muss nur einen oder höchstens zwei der Staaten gewinnen, um sich zum Wahlsieger erklären zu können. Präsident Trump dagegen müsste in vier oder fünf Staaten siegen, um sich im Amt zu halten. In allen liegen der republikanische Präsident und sein Herausforderer von der demokratischen Partei eng beieinander. Biden rief die Amerikaner angesichts der andauernden Auszählung zu Geduld auf. Er habe ein gutes Gefühl mit Blick auf den aktuellen Stand. Das Lager von Trump legte in vier der fünf Bundesstaaten, in denen noch ausgezählt wird, Klage wegen Unregelmäßigkeiten ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 22:00 Uhr