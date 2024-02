Leverkusen gewinnt gegen Bayern im Bundesliga-Topspiel

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Verfolger Bayern München das Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Abend 0:3 verloren - und damit nun 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Die weiteren Ergebnisse: Augsburg - Leipzig 2:2, Mönchengladbach - Darmstadt 0:0, Frankfurt - Bochum 1:1, Bremen - Heidenheim 1:2 und Union Berlin - Wolfsburg 1:0. Und beim Skisprung-Weltcup in Lake Placid sind Andreas Wellinger und Philipp Raimund beim Super-Team-Event auf Platz 2 geflogen. Platz 1 sicherte sich Österreich, Dritter wurde das Team aus Norwegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 09:00 Uhr