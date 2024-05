Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal

Berlin: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat Bayern Leverkusen das Double geschafft: Der deutsche Fußballmeister bezwang am Abend in Berlin Zweitligist Kaiserslautern mit 1 zu 0 und gewann dadurch auch den DFB-Pokal. Trainer Xabi Alonso krönte damit eine äußerst erfolgreiche Saison. Bayern München ist nach übereinstimmenden Medienberichten auf seiner Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Der Belgier Vincent Kompany soll einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten. Er kommt für 12 Millionen Euro vom englischen Club FC Burnley nach München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 04:00 Uhr