Leverkusen gewinnt das Double

Zum Fußball: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat Bayer Leverkusen das Double geschafft: Der deutsche Fußballmeister bezwang am Abend in Berlin Zweitligist Kaiserslautern mit 1 zu 0 und gewann dadurch auch den DFB-Pokal. Trainer Xabi Alonso krönte damit eine äußerst erfolgreiche Saison.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 06:00 Uhr