Leverkusen erricht Viertelfinale der Fußball-Europa-League und Ingolstadt zieht ins DEL-Viertelfinale ein

Zum Sport: Bayer Leverkusen hat mit zwei Treffern in der Nachspielzeit ein vorzeitiges Aus in der Fußball-Europa League verhindert. Die Leverkusener gewannen gegen den aserbaidschanischen Serienmeister Qarabag Agdam zuhause 3:2. Und: In der Deutschen Eishockey-Liga hat sich Ingolstadt das letzte Viertelfinal-Ticket gesichert. Der ERC gewann 4:2 gegen die Kölner Haie. Nächster Gegner ist Bremerhaven.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 07:00 Uhr