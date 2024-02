Leverkusen erreicht Halbfinale des DFB-Pokals

Leverkusen: Im DFB-Pokal hat Bayer Leverkusen das Halbfinale erreicht. Die Werkself setzte sich am Abend 3:2 gegen den VfB Stuttgart durch. Den Siegtreffer für Leverkusen erzielte Tah in der 90. Minute. Damit hat das Team von Trainer Alonso in dieser Saison nach wie vor noch kein Spiel verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 01:00 Uhr