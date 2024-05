Leverkusen erreicht Finale der Europa League

Leverkusen: Bayer Leverkusen hat das Finale der Fußball-Europa-League erreicht. Im Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom holte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso einen 0:2 Rückstand auf und erzielte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2. Das Hinspiel in Rom hatte Leverkusen in der Vorwoche 2:0 gewonnen. Gegner im Finale am 22. Mai in Dublin ist Atalanta Bergamo.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 01:00 Uhr