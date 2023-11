Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: Bayer Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen in der Bundesliga. Der Tabellenführer siegte 3:2 in Hoffenheim. Der FC Augsburg spielte 1:1 in Köln und ist Tabellenzehnter. Mainz besiegte Leipzig mit 2:0. Die Talfahrt von Union Berlin hält an, die Eisernen unterlagen zuhause Frankfurt mit 0:3. Freiburg schaffte durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit noch ein 3:3 gegen Gladbach. Im Abendspiel tritt der FC Bayern bei Borussia Dortmund an. In der zweiten Liga hat Nürnberg zuhause gegen Schalke 1:2 verloren. Besser lief es für Fürth in Kaiserslautern: Die Franken schafften ein 2:0. Osnabrück und Kiel trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 18:00 Uhr