Leverkusen bleibt nach 4:1-Sieg gegen Heidenheim in der Spitzengruppe

zum Fußball: Bayer Leverkusen hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen Aufsteiger Heidenheim in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. In der zweiten Liga bleibt Düsseldorf Spitzenreiter, hat aber mit einem 1:1 gegen Hannover den Ausbau der Tabellen-Führung verpasst. Außerdem gewann Kaiserslautern 3:1 gegen Rostock und Hertha BSC setzte sich 3:2 in Kiel durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 18:00 Uhr