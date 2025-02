Leverkusen bleibt den Bayern in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Leverkusen dem Spitzenreiter FC Bayern auf den Fersen: Der Titelverteidiger gewann 3:1 gegen Hoffenheim. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Frankfurt und Wolfsburg 1:1. In der zweiten Liga hatte zuvor Greuther Fürth in Paderborn mit 2:1 gewonnen. Außerdem spielten: Hamburg gegen Hannover 2:2 und Kaiserslautern gegen Münster 2:1 - Bei der Handball-WM hat Dänemark den Titel verteidigt. Die Dänen gewannen das Finale gegen Kroatien in Oslo mit 32:26. Platz drei sicherte sich Frankreich durch ein 35:34 über Portugal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 20:00 Uhr