Leverkusen bleibt den Bayern in der Bundesliga auf den Fersen

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Leverkusen dem Spitzenreiter FC Bayern auf den Fersen: Der Titelverteidiger gewann 3:1 gegen Hoffenheim. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Frankfurt und Wolfsburg 1:1. In der 2. Liga hat sich Greuther Fürth Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Fürther gewannen beim SC Paderborn 2:1. Außerdem spielten: Hamburg gegen Hannover 2:2 und Kaiserslautern gegen Münster 2:1- In der Frauen-Bundesliga setzte sich der FC Bayern in Leipzig mit 1:0 durch und bleibt dadurch punktgleich mit Frankfurt Tabellenzweiter. Hoffenheim gewann in Freiburg mit 3:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 22:00 Uhr