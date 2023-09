Leverkusen bleibt an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga

München: In der Fußball-Bundesliga hat Rekordmeister Bayern München am Abend einen Sieg verpasst: Im Topspiel gegen Bayer Leverkusen hieß es am Ende 2 zu 2. Damit bleiben die Münchner punktgleich Zweiter nach der Werkself, die zum Schluss noch ausgleichen konnte. Die Treffer für die Bayern erzielten Kane und Goretzka. In der 2. Liga endete das Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth 1:1. Paderborn schlug Wiesbaden 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 06:00 Uhr