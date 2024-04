Leverkusen besiegt West Ham in Europa League mit 2:0

Zum Sport: In der Fußball-Europa-League hat Bayer Leverkusen gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0. Basketball-Bundesligist Bayern München hat sich mit einer Niederlage aus der Euroleague verabschiedet. Am letzten Spieltag der regulären Saison verloren die Münchner am Abend 85:89 beim Top-Club AS Monaco. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Frauen-WM den großen Coup verpasst und ist durch ein bitteres 0:1 gegen Tschechien im Viertelfinale ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 06:00 Uhr