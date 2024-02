Leverkusen baut Vorsprung an der Bundesliga-Tabellenspitze aus

Zum Fußball: Nach einem 2 zu 1-Sieg bei Aufsteiger Heidenheim bleibt Bayer Leverkusen in der Bundesliga auf Rekord- und Meisterkurs. Die Mannschaft blieb mit diesem Erfolg zum 32. Mal in Folge ohne Niederlage und liegt jetzt vor dem morgigen Spiel des FC Bayern in Bochum mit acht Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 1. Der FC Augsburg verlor in Mainz 0:1. Außerdem spielten: Wolfsburg gegen Dortmund 1:1, Hoffenheim gegen Union Berlin 0:1 und Darmstadt gegen Stuttgart 1:2

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 18:00 Uhr