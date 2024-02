Leverkusen baut in Fußball-Bundesliga Tabellenführung aus

Zum Fußball: Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga seine Erfolgsserie ausgebaut. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann sein Heimspiel gegen Mainz mit 2:1 und blieb damit im 33. Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Das war zuvor noch keinem Fußball-Bundesligisten gelungen. Der Tabellenführer hat seinen Vorsprung auf den FC Bayern vorübergehend auf elf Punkte ausgebaut. Die Münchner spielen heute Abend gegen RB Leipzig. Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist im Halbfinale der Nations League ausgeschieden. Das Team von Trainer Hrubesch verlor in Frankreich mit 1:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 06:00 Uhr