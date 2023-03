Letztes Mitglied der Weißen Rose ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bei nachlassenden Winden, teils bewölkt und zunächst meist trocken, später von Nordwesten her neuer Regen. In den Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Warnung vor Orkanböen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag in Ober- und Niederbayern sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 8 bis 14, am Samstag 1 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 23:00 Uhr