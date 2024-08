Letzter Toter aus eingestürztem Hotel in Kröv geborgen

Nach dem Einsturz von Teilen eines Hotels in Kröv ist der letzte Tote geborgen worden. Wie die Polizei in dem Ort an der Mosel mitteilte, handelte es sich um den Betreiber des Hotels. Sein Leichnam wurde kurz nach Mitternacht aus den Trümmern des Hauses geholt. Das Fachwerkhaus war am Dienstagabend teilweise eingestürzt. Sieben Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden, zwei starben.

