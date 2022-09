Letzter Tag der Scheinreferenden in der Ukraine hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine gehen heute die umstrittenen Referenden über einen Beitritt zu Russland zu Ende. Am letzten Tag sollen in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja auch die Wahllokale öffnen. Bislang gingen pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln. Die Abstimmungen werden international als Bruch des Völkerrechts angesehen. Es wird erwartet, dass Russland die Gebiete annektiert und Putin sie womöglich schon am Freitag zu russischem Staatsgebiet erklärt. In New York beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat heute mit den Referenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 06:00 Uhr