Letzter Tag der Leipziger Buchmesse bricht an

Leipzig: Heute ist der letzte Tag der Leipziger Buchmesse. Ab 10 Uhr können Besucherinnen und Besucher noch bis abends Autorinnen und Autoren auf dem Messegelände treffen. Der für seine Kinderbücher bekannte Paul Maar präsentiert zum Beispiel eine neue Geschichte vom Sams. Auch der Krimiautor Sebastian Fitzek verteilt Autogramme. Besonders beliebt bei jungen Leserinnen sind New Adult und Dark Romance Bücher. Der Andrang ist hoch - bereits an den vergangenen drei Tagen hat es lange Schlangen beim Einlass gegeben. Damit könnte die Leipziger Buchmesse am Ende noch besser besucht gewesen sein als im Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 08:00 Uhr