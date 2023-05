Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga verspricht Spannung

Meldungsarchiv - 27.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dortmund: In der Bundesliga der Männer entscheidet sich am Nachmittag die deutsche Meisterschaft. Die beste Ausgangsposition hat Borussia Dortmund. Bei einem Heimsieg gegen Mainz wären die Westfalen in jedem Fall Meister. Rekordmeister Bayern München muss dagegen auf ein Unentschieden oder eine Niederlage der Dortmunder hoffen und gleichzeitig sein Auswärtsspiel in Köln gewinnen. Auch am anderen Tabellenende ist es spannend. Neben Stuttgart, Schalke und Bochum muss auch der FC Augsburg um den Klassenerhalt bangen. Hertha BSC steht dagegen schon als erster Absteiger fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2023 12:00 Uhr