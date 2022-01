Letzter Spiegel von Weltraumteleskop "James Webb" ist ausgefahren

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das Weltraumteleskop "James Webb" ist nun vollständig im All auseinandergefaltet: Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, ist der etwa sechs Meter große Hauptspiegel komplett ausgeklappt. Das war der letzte Schritt in der zweiwöchigen Entfaltungsphase. Nasa-Chef Nelson sprach von einem "Meilenstein". In den nächsten Monaten sollen nun weitere Kalibrierungen und Ausrichtungen erfolgen, bevor das Weltraumteleskop mit seiner eigentlichen Mission starten kann: Aus den Daten, die es sammelt, erhofft sich die Wissenschaft unter anderem Erkenntnisse über die Frühzeit des Universums bis fast zurück zum Urknall.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 02:00 Uhr