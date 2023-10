Letzter Flüchtlingsbus aus Berg-Karabach ist in Armenien eingetroffen

Baku: Der letzte Flüchtlingsbus aus dem aufgelösten Berg-Karabach ist in Armenien angekommen. Laut einer Regierungssprecherin in Baku sind damit alle rund 100.000 armenischen Bewohner der Enklave ausgereist. Viele Vertriebene hätten gesundheitliche Probleme oder seien bettlägerig. Die aserbaidschanische Führung betonte dagegen ein weiteres Mal, dass es keinen Grund zum Fliehen gebe. Präsident Aliyev kündigte die Ansiedlung von Zehntausenden Aserbaidschanern in Berg-Karabach an. Das aserbaidschanische Militär hatte die Region in einer Blitzoffensive vor zwei Wochen erobert. 30 Jahre Selbstverwaltung gingen damit zu Ende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 23:00 Uhr