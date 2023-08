Letzte Viertelfinalspiele der WM werden ausgetragen

Zum Fußball: Bei der WM in Australien und Neuseeland werden die letzten Viertelfinalspiele ausgetragen. Am Vormittag stehen sich die Gastgeberinnen aus Australien und das Team aus Frankreich gegenüber. Am Mittag spielen Europameister England und die Kolumbianerinnen den letzten Halbfinalisten aus. Im DFB-Pokal absolvieren heute die ersten bayerischen Clubs ihre Erstrundenspiele: Zweitligist Nürnberg tritt am Nachmittag beim Fünftligisten Oberneuland an; Fürth spielt in Halle. Für den FC Bayern München geht es am Abend um den ersten Titel der Saison: Zum Supercup empfängt der Meister Pokalsieger Leipzig. Unklar ist, ob dabei auch Harry Kane für die Bayern auf dem Platz stehen wird: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist seit gestern Abend in München. Eine offizielle Bestätigung, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, gibt es aber noch nicht.

12.08.2023