Letzte US-Soldaten haben Afghanistan verlassen

Kabul: Die USA haben ihren Militäreinsatz in Afghanistan abgeschlossen. Die letzten US-Soldaten wurden in der Nacht ausgeflogen. US-General McKenzie sagte, damit ende auch die militärische Mission zur Evakuierung von Amerikanern, Verbündeten und Afghanen. Zehntausende Menschen sind aber noch im Land, die Schutz vor den Taliban suchen und keinen Platz in einem der Rettungsflüge bekommen hatten. Nach dem Start der letzten US-Maschine feierten die radikal-islamischen Taliban den Abzug als Ende der Besatzung. Der UN-Sicherheitsrat in New New York forderte die Taliban dazu auf, die Menschenrechte zu wahren und Ausreisewillige ungehindert passieren zu lassen. Das Gremium verabschiedete die Resolution mit 13 Ja-Stimmen, nur Russland und China enthielten sich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2021 07:00 Uhr