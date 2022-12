Letzte Teilnehmer des WM-Halbfinales werden ermittelt

Nachrichtenarchiv - 10.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft werden heute die weiteren Teilnehmer des Halbfinales ermittelt: Am Nachmittag trifft Marokko auf Portugal - bei einem Sieg der Marokkaner wäre die Mannschaft das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale. Am Abend kommt es dann zum Klassiker England gegen Frankreich. Bereits eingezogen in die nächste Runde sind Argentinien und Kroatien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 10:00 Uhr