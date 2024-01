Letzte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen

Bischofshofen: Bei der Vierschanzentournee steht am Nachmittag die letzte Station an. In der Gesamtwertung liegt der Ruhpoldinger Andreas Wellinger nur knapp hinter dem Führenden Ryoyu Kobayashi aus Japan. Kobayashi konnte die Qualifikation gestern souverän für sich entscheiden, Wellinger landete auf Rang neun.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 06:15 Uhr