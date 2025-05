Letzte öffentliche Klinik in Nord-Gaza ist laut Hamas-Behörde außer Betrieb

Gaza: Wegen der derzeit verstärkten israelischen Angriffe ist palästinensischen Angaben zufolge das letzte öffentliche Krankenhaus im Norden des Gazastreifens nicht mehr arbeitsfähig. Schwerer Beschuss verhindere, dass Patienten, Personal und Güter ins Indonesische Krankenhaus in Beit Lahia kämen, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Israels Armee äußerte sich bisher nicht. Das israelische Militär wirft der Hamas immer wieder vor, sich in Kliniken zu verschanzen und Krankenhäuser für militärische Zwecke zu nutzen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat hingegen in der Vergangenheit eine - so wörtlich - "systematische Zerlegung" des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch die israelische Armee kritisiert. Israels Armee betont regelmäßig, im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. Dieses verbietet eigentlich Angriffe auf zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser in Kriegszeiten.

