Letzte Generation zeigt sich empört über mutmaßliche Abhöraktion

Wagner-Söldner kontrollieren offenbar russische Militäreinrichtungen in zwei Städten

Moskau: Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, hat sich offen gegen die russische Militärführung und Verteidigungsminister Schoigu gestellt. Seine Einheiten griffen Einrichtungen des offiziellen Militärs im Süden des Landes an. Zunächst erlangten sie die Kontrolle über Stellungen in Rostow am Don, gegen Mittag laut BBC wohl auch über solche in der Region Woronesch, rund 500 Kilometer weiter nördlich. Die Stadt liegt auf halbem Weg zwischen Rostow und Moskau. In der Hauptstadt wurde der Anti-Terror-Notstand verhängt. Schon seit der Nacht sind Militärfahrzeuge auf den Moskauer Straßen unterwegs. Präsident Putin sprach im Fernsehen von einer tödlichen Bedrohung und kündigte an, die Aufständischen würden als Verräter bestraft. Wagner-Chef Prigoschin widersprach: Er und seine Leute seien Patrioten. Sie würden sich keineswegs ergeben, sondern gegen Korruption und Betrug in Russland kämpfen. - Die Wagner-Truppe war bisher ein wichtiger Verbündeter Putins beim Krieg gegen die Ukraine. Der Milizenführer hatte der regulären Armee aber auch immer wieder Fehler in der Kriegsführung vorgeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 12:45 Uhr