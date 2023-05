"Letzte Generation" ruft nach Razzia zu Protestmärschen auf

Meldungsarchiv - 24.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München sind Ermittler mit einer bundesweiten Razzia gegen die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" vorgegangen. Insgesamt wurden 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht, Konten wurden beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert. Es geht um den Vorwurf der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Das Verfahren wurde der Anklagebehörde zufolge aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung eingeleitet. Gerade haben sich Vertreter der "Letzten Generation" vor der Presse geäußert. Sprecherin van Baalen erklärte, die Proteste würden weitergehen, sie seien zwingend notwendig und transparent. Den Vorwurf der kriminellen Vereinigung wies sie zurück. Die Menschen forderte sie auf, sich in den kommenden Tagen an Protestmärschen in allen größeren Städten zu beteiligen, unter anderem auch in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 13:00 Uhr