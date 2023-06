Letzte Generation plant gezielte Aktionen gegen "Reiche"

Meldungsarchiv - 03.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nachdem sie in den vergangenen Wochen Straßen mehr durch Klebeaktionen blockiert haben, wollen Mitglieder der Letzten Generation nun gezielte Aktionen gegen Reiche starten, wie sie es nennen. In einem Sommerplan der Gruppe heißt es, man wolle ab nächster Woche "an die Symbole des modernen Reichtums gehen" und - so wörtlich - die "Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken". Vorletzte Woche war das Bundeskriminalamt mit einer deutschlandweiten Razzia gegen die Gruppe vorgegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen die Letzte Generation wegen des Anfangsverdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 10:00 Uhr