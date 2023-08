Letzte Generation droht wochenlange Blockaden in und um München an

München: Die sogenannte Letzte Generation hat nach den heutigen Blockaden gedroht, sie werde München wochenlang zu ihrer Protesthochburg machen. Aktionen werde es unter anderem wieder während der Internationalen Automesse geben. Diese läuft vom 5. bis zum 10. September. Man werde sich auch von Präventivgewahrsam, Strafverfahren und Bußgeldern nicht aufhalten lassen. In der Früh haben sich nach Polizeiangaben mindestens 35 Mitglieder der Gruppierung an sechs Standorten in München zum Teil wieder auf Straßen festgeklebt und den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Die Polizei teilte am Mittag mit, sie habe die Blockaden zeitig auflösen und einige Aktionen sogar verhindern können. Zuletzt befanden sich nahe der Donnersberger Brücke wieder Aktivisten auf der Fahrbahn. Zuvor hatte die Polizei etliche Aktivisten in Gewahrsam genommen, sie dann aber wieder freigelassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2023 13:45 Uhr