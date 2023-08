Letzte Generation droht wochenlange Blockaden in und um München an

München: Die sogenannte Letzte Generation hat nach den heutigen Blockaden gedroht, sie werde München wochenlang zu ihrer Protesthochburg machen. Aktionen werde es unter anderem wieder während der Internationalen Automesse geben, die am 5. September beginnt und bis zum 10. September dauert. Heute Morgen hatten sich nach Polizeiangaben rund 25 Mitglieder der Gruppierung an sechs Standorten in München zum Teil wieder auf Straßen festgeklebt und den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht.

