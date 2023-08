Letzte Generation blockiert wieder wichtige Straßen in München

München: Mitglieder der sogenannten Letzten Generation haben am Morgen wieder mehrere Haupteinfallstraßen in München blockiert. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die nicht angezeigten Versammlungen aufzulösen. Gestern hat die Polizei nach eigenen Angaben drei Aktivisten bis zum 12. September in Gewahrsam genommen. Derweil hat die Stadt München nach der Allgemeinverfügung gegen Klebeaktionen auf Rettungswegen eine weitere Maßnahme ergriffen. Aktivisten, die sich an Blockaden beteiligt haben, dürfen keinen Sekundenkleber mehr bei sich haben. Bei Verstößen wird ein Zwangsgeld von 1.000 Euro fällig.

