"Letzte Generation" blockiert Verkehr rund um Kirchentag

Nürnberg: Während des Evangelischen Kirchentages hat die so genannte "Letzte Generation" den Straßenverkehr vor dem Nürnberger Hauptbahnhof zum Erliegen gebracht. Acht Klimaaktivisten klebten sich am Vormittag an zwei Stellen vor dem Bahnhof fest. Die Blockierer hielten Plakate hoch mit Slogans wie "Nein zur Zerstörung der Lebensgrundlagen, ja zum Gesellschaftsrat Klima" und "Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle". Die Sprecherin der "Letzten Generation", Aimée van Baalen, erklärte, das sei eine symbolische Aktion zum Kirchentag. Weitere Aktionen seien nicht geplant. Die Klimakrise ist eines der zentralen Themen beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg und Fürth.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 12:00 Uhr