Letzte Generation bezeichnet Treffen mit Wissing als konstruktiv

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hat mit mehreren Mitgliedern der Klimagruppe "Letzte Generation" über die Klimapolitik der Regierung diskutiert. Die Aktivisten sprachen danach von einem "konstruktiven" und "äußerst ergiebigen" Treffen und forderten weitere Regierungsmitglieder auf, mit ihnen in einen Dialog zu treten. Beide Seiten, so erklärte die Gruppe, hätten ein gemeinsames Verständnis der Klimakatastrophe gehabt und seien überein gekommen, dass rasches Handeln nötig sei. Wissing hatte allerdings schon vor dem Gespräch klargestellt, dass er die Forderungen der Gruppe und die Art des Protests ablehnt. Aus der Union kam scharfe Kritik an dem Treffen. Wissing belohne damit Straftaten im Dienst eines vermeintlich höherwertigen Zieles und legitimiere rechtswidrige Aktionen, sagte der CDU-Verkehrspolitiker Bareiß.

