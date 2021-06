Letzte deutsche Soldaten verlassen Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Bundeswehr hat ihren Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren beendet. Wie das Verteidigungsministerium am späten Abend bestätigte, wurden die letzten verbliebenen deutschen Soldaten der Nato-Mission von der Luftwaffe aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen. Die Bundeswehr hatte den Abzug zuletzt deutlich vorantreiben müssen, nachdem die US-Regierung unter Präsident Biden den Abzug beschleunigt hatte. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage mit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen zugespitzt. Seit 1. Mai haben die militant-islamistischen Taliban etwa 90 der rund 400 Bezirke des Landes neu erobert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 22:00 Uhr