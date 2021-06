Letzte Bundeswehrsoldaten verlassen Afghanistan

Dutzende Tote wegen anhaltender Hitzewelle in Westkanada und dem Nordwesten der USA

Vancouver: Eine Hitzewelle belastet derzeit die Menschen im Westen Kanadas. Die Behörden untersuchen in dem Zusammenhang auch mehrere dutzend Todesfälle innerhalb eines Tages. Lokal wurden Höchstwerte von an die 50 Grad gemessen. Menschen suchten in Tiefgaragen oder in klimatisierten Autos Schutz vor der Hitze. Auch im Westen Nordamerikas erreichten die Werte lokal weit über 40 Grad. Wetterexperten sprechen vom Phänomen der "Hitzekuppel", wobei der Hochdruck in der Atmosphäre die heiße Luft in der Region festhält. Statistisch gesehen kommt eine solche Hitzekuppel nur einmal alle paar tausend Jahre vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 07:00 Uhr