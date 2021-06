Letzte Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wunstorf: Die letzten Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan sind zurück in Deutschland angekommen. Am frühen Nachmittag landeten drei Transportmaschinen der Luftwaffe auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf, an Bord waren nach Angaben der Bundeswehr über 260 Männer und Frauen. Wegen der Corona-Pandemie wurde allerdings auf einen großen Empfang verzichtet. Die Ankunftsrede hielt der Kommandeur des deutschen Kontigents, Meyer. Mit der Rückkehr der letzten Soldaten ist der Militäreinsatz Deutschlands in Afghanistan beendet. Die Bundeswehr war seit fast 20 Jahren im Rahmen einer NATO-Mission im Land stationiert. Gut 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten waren im Verlauf des Einsatzes vor Ort, 59 von ihnen kamen dabei ums Leben. Ofiziell soll die NATO-Mission am 11. September dieses Jahres enden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 15:00 Uhr