Letzte Bundeswehr-Flieger aus Afghanistan in Deutschland gelandet

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wunstorf: Nach dem Ende der Evakuierungsmission in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind die deutschen Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Am Abend landeten drei Bundeswehrmaschinen auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Mit an Bord war auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die die Soldaten bereits in Taschkent in Empfang genommen und auf dem Rückweg begleitet hatte. Bundespräsident Steinmeier dankte den Rückkehrern: "Unser Land ist stolz auf Sie", teilte er wörtlich über soziale Netzwerke mit. Nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes warten in Afghanistan noch mehrere tausend Menschen auf die Ausreise nach Deutschland. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sind noch etwa 300 Deutsche und mehr als 10.000 Afghanen registriert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 20:15 Uhr