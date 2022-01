Leseprobe als Startschuss für die Oberammergauer Passionsspiele

Nachrichtenarchiv - 07.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oberammergau: Nach fast zweijähriger corona-bedingter Pause haben in dem Ort in Oberbayern wieder die Proben zu den berühmten Passionsspielen begonnen. Gut 100 Darsteller mit Sprechrolle nahmen gestern Abend unter strengen Hygienevorschriften an der Leseprobe teil. Spielleiter Stückl sagte allerdings, Planung sei kaum möglich. Es sei nicht abzusehen, was zum geplanten Premierentermin am 14. Mai gelten werde. - Eigentlich bringt Oberammergau alle zehn Jahre einem Pest-Gelübde folgend das Laienspiel vom Leiden, Sterben und von der Auferstehung Jesu auf die Bühne. Im Frühjahr 2020 war die Passion wegen der Pandemie aber auf dieses Jahr verschoben worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2022 08:00 Uhr