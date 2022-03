Lesekompetenz von Grundschülern lässt deutlich nach

Söder hält Regierungserklärung im Landtag zu Ukraine und Corona

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat seine Regierungserklärung im Landtag mit dem Thema des Kriegs in der Ukraine begonnen. Er sagte, Präsident Putin trage allein dafür die Verantwortung. Er habe die Einheit des Westens und der NATO falsch eingeschätzt. Beeindruckt zeigte sich Söder von der großen Hilfsbereitschaft der Menschen in Bayern, die ankommende Flüchtlinge unterstützen. Das große Mitgefühl werde aber begleitet von der wachsenden Sorge der Bevölkerung über die Folgen des Krieges für die Sicherheit und die Versorgungslage. Söder wird in Kürze auch auf den weiteren Corona-Kurs eingehen. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Bayern die geltenden Corona-Beschränkungen bis zum 2. April verlängert. Das beschloss das Kabinett am Vormittag. Das heißt, die 2- und 3G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht im Handel und - mit einigen Ausnahmen - an Schulen bleiben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.03.2022 14:15 Uhr