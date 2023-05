Lesekompetenz der Viertklässler hat laut Studie weiter nachgelassen

Meldungsarchiv - 16.05.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das geht aus der in Berlin veröffentlichten Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung , kurz IGLU, hervor. Demnach erreichten 25 Prozent der Kinder nicht das Mindestniveau beim Textverständnis, das für den weiteren Verlauf der Schulzeit nötig wäre. Bei der letzten Iglu-Erhebung vor fünf Jahren lag der Anteil noch bei 19 Prozent. Im internationalen Vergleich ist Deutschland damit weiter im Mittelfeld. Die Experten stellten außerdem fest, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Deutschland weiterhin stark von Herkunft und Elternhaus der Kinder abhängen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sprach von alarmierenden Ergebnissen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2023 10:45 Uhr