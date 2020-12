Lernplattform mebis soll über die Weihnachtsferien verbessert werden

Rom: Nach Österreich verschärft auch Italien die Corona-Beschränkungen. Ministerpräsident Conte teilte am späten Abend in Rom mit, dass vom 24. Dezember bis 6. Januar für das Land verschärfte Regeln gelten. Demnach dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur unter bestimmten Bedingungen verlassen. Die meisten Läden, Bars und Restaurants bleiben geschlossen. In Italien gab es zuletzt fast 18.000 Neuinfektionen. Am frühen Abend hatte Österreichs Kanzler Kurz den dritten Lockdown verkündet. Demnach wird es vom 26. Dezember bis zum 18. Januar ganztägige Ausgangsbeschränkungen geben. Zudem bleiben Schulen sowie große Teile des Handels geschlossen.

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat sich zuversichtlich hinsichtlich des Corona-Impfstarts im Freistaat gezeigt. Dem BR sagte sie, es gebe 99 Impfzentren und zusätzlich mobile Teams, die dann Alten- oder Pflegeheime versorgen könnten. In ganz Bayern hätten sich bis jetzt etwa 6.000 Ärzte gemeldet, die helfen wollen. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Spahn die Prioritätenliste vorgestellt. Demnach werden ab 27. Dezember zuerst über 80jährige geimpft, sowie alle, die in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden oder arbeiten. Angesichts weit verbreiter Impfskepsis in Deutschland plädiert die Vorsitzende des Ethikrats, Buyx, für eine groß angelegte Impfkampagne. Sie würde sich wünschen, dass dabei nicht nur über trockene Fakten gesprochen wird, sagte sie den ARD-Tagesthemen, sondern auch über den Erfolg und die Chancen, die das Impfen für die Bevölkerung mit sich bringe.

Berlin: UN-Generalsekretär Guterres hat in deutscher Sprache eine Rede im Bundestag gehalten. Globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder der Klimawandel könnten nur mit internationaler Zusammenarbeit gelöst werden, sagte er. Die Corona-Impfstoffe sollten als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssten für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein. Außerdem bezeichnete er den - so wörtlich "selbstmörderischen Krieg gegen die Natur" als größte Bedrohung. Anlass der Rede war das 75-jährige Bestehen der Vereinten Nationen. Bundeskanzlerin Merkel würdigte anschließend deren Arbeit. Die Organisation sei damals wie heute für viele ein Symbol der Hoffnung.

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat sich erstmals zu seiner Corona-Erkrankung geäußert. In einer Videobotschaft sagte er, es gehe ihm gut - allerdings leide er unter Kopfschmerzen, Husten und Müdigkeit. Als Grund für seine Infektion nannte er einen möglicherweise unachtsamen Moment. Zuvor war Kritik laut geworden, weil er dem Chef der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit die Hand gegeben hatte. Der Elyseepalast bezeichnete das anschließend als Fehler. Macron führt die Amtsgeschäfte von seinem Wochenendsitz am Rande von Schloss Versailles aus.

Berlin: Angestellte in der Fleisch-Industrie haben in Zukunft einen besseren Arbeitsschutz. Der Bundesrat hat heute für ein entsprechendes Gesetz von Arbeitsminister Heil gestimmt. Es verbietet Werksverträge und Leiharbeit in Schlachtbetrieben. Damit sind Unternehmen verpflichtet, selbst die Verantwortung für Arbeitsschutz, die Bezahlung und die Sozialversicherung der Beschäftigten zu übernehmen. Zudem billigte die Länderkammer die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Sie soll zum 1. Januar ist Kraft treten. Die Förderung - auch von älteren - Windrädern und Solaranlagen wird verlängert. Weitere Beschlüsse sind das Aus für viele Plastiktüten und die steuerliche Pauschale für das Arbeiten im Home Office.

Berlin: Zum vierten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Franke, schnellere Hilfen für Opfer und Hinterbliebene gefordert. Für viele Betroffene sei die Bürokratie bei Anträgen und Gutachten eine zusätzliche Belastung. Zudem mahnte Franke eine lückenlose Aufklärung des Anschlags an. Im Dezember 2016 hatte der Attentäter Anis Amri einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und 70 weitere verletzt.

München: Die Lernplattform Mebis soll einem umfangreichen Belastungstest unterzogen werden. Wie das bayerische Kultusministerium ankündigte, untersuchen externe IT-Firmen am Wochenende das System. Die Ergebnisse sollen dann als Basis für Verbesserungen dienen. Ziel ist es, dass Mebis nach den Weihnachtsferien besser für den Distanzunterricht funktioniert. In den vergangenen Tagen war die Plattform immer wieder nicht erreichbar gewesen, als sich viele Nutzer auf einmal angemeldet hatten.

Berlin: Die Berlinale wird im nächsten Jahr nicht wie geplant im Februar stattfinden. Stattdessen soll es im März einen digitalen Branchentreff geben, im Juni sei ein Festival mit Publikum geplant, Das bestätigten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Das Festival im Sommer soll nach jetzigen Plänen sowohl in den Kinos als auch Open Air stattfinden.

Berlin: In der Fußballbundesliga hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB verlor am Abend bei Union Berlin mit 1:2. In der zweiten Liga ist Jahn Regensburg nicht über ein 0:0 gegen Hannover hinausgekommen. Im anderen Spiel des Abends schlug Bochum Heidenheim mit 3:0.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht neblig, morgen nur an den Alpen sonnig